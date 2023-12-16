Министерство просвещения России отметило труд севастопольских учителей

В университете «Сириус» подвели итоги Года педагога и наставника и отметили лучших работников сферы образования Южного федерального округа, а также Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
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