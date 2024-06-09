Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено через 46 минут

Сообщается в Telegram-канале о текущей ситуации на Крымском мосту, что движение автотранспорта было восстановлено через 46 минут после того, как оно было временно приостановлено в 1:10 по московскому времени .
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