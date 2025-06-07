Михалков в тринадцатый раз стал дедушкой

У сына Никиты Сергеевича Артема Михалкова и его жены Дарьи Баженовой родилась дочь. Никита Михалков с женой Татьяной, сыновьями Степаном и Артемом, дочерьми Анной и Надеждой из архива семьи Михалковых У сына Никиты СергеевичаАртема Михалкова и его жены Дарьи Баженовой родилась дочь, которую назвали Любой.