Михалков в тринадцатый раз стал дедушкой

У сына Никиты Сергеевича Артема Михалкова и его жены Дарьи Баженовой родилась дочь. Никита Михалков с женой Татьяной, сыновьями Степаном и Артемом, дочерьми Анной и Надеждой из архива семьи Михалковых У сына Никиты СергеевичаАртема Михалкова и его жены Дарьи Баженовой родилась дочь, которую назвали Любой.
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