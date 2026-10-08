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ФедералПресс

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На Южном Урале запустили пять новых маршрутов для промышленного туризма

На Южном Урале запустили пять новых маршрутов для промышленного туризма

ЧЕЛЯБИНСК, 8 октября, ФедералПресс. В Челябинской области появились пять новых экскурсионных маршрутов в рамках программы «Открытая промышленность».

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