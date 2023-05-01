Психотерапевт Перцель перечислил признаки алкогольной депрессии

Алкоголь может порочить эмоции, состояние тела и поведение. Все это приводит к интоксикации организма с серьезными последствиями, рассказал главный психотерапевт Свердловской области и руководитель клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель.
Алкоголь может порочить эмоции, состояние тела и поведение. Все это приводит к интоксикации организма с серьезными последствиями, рассказал главный психотерапевт Свердловской области и руководитель клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель.
Свежие комментарии