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Психотерапевт Перцель перечислил признаки алкогольной депрессии

Психотерапевт Перцель перечислил признаки алкогольной депрессии

Алкоголь может порочить эмоции, состояние тела и поведение. Все это приводит к интоксикации организма с серьезными последствиями, рассказал главный психотерапевт Свердловской области и руководитель клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель.

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