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ИА Реалист

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Иран сохранил ракетные заводы

Иран сохранил ракетные заводы

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). Bloomberg со ссылкой на западных чиновников сообщает: несмотря на месяцы авиаударов США и Израиля, Иран сохранил значительную часть мощностей по производству ракет и беспилотников.

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