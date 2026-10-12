Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На Большой Советской после провала асфальта нашли старинную кладку

На Большой Советской после провала асфальта нашли старинную кладку

Одна из главных исторических улиц Смоленска продолжает преподносить сюрпризы. После очередного провала асфальта на Большой Советской на поверхность показались фрагменты старинного кирпичного строения.

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