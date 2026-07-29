«Спустя время вернулся с детьми в любимое место на Горном Алтае, где зеркальные домики незаметно вписались в природу»: Андрей Мерзликин рассказал о поездке с четырьмя детьми на Алтай

Актер Андрей Мерзликин отправился на отдых на Алтай вместе с четырьмя детьми. В личном блоге он опубликовал снимок в джакузи и поделился впечатлениями: «Спустя время вернулся с детьми в любимое место на Горном Алтае, где зеркальные домики незаметно вписались в природу».