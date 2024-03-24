А теперь спросите Украину: российская армия — это действительно бумажный тигр?

Конфликт на Украине показал: российская армия может справляться с серьезными трудностями, пишет TNI. В потенциальной войне с Москвой НАТО придется сражаться с противником, который способен оправиться от того, что в других условиях явилось бы катастрофой.
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