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Кого еще убили эти дроны

Кого еще убили эти дроны

Действительно, третий год войны на украинских территориях показал, что беспилотный летательный аппарат стал не просто одним из видов вооружений, а, пожалуй, одним из самых эффективных.

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