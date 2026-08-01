ВВП еврозоны вырос на 0,4% вопреки энергетическому кризису

БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). Экономика еврозоны продолжает удивлять аналитиков. Несмотря на затяжной конфликт на Ближнем Востоке, взлетевшие до $90 за баррель цены на нефть и геополитическую неопределённость, валютный блок из 21 страны показал рост ВВП на 0,4% во втором квартале 2026 года.