Более 21,1 млрд руб. взыскали с иностранных фирм в пользу российских в 2024 году

Судебные приставы Главного межрегионального управления ФССП РФ взыскали с иностранных компаний более 21,1 млрд рублей в 2024 году в пользу российских юридических лиц, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на документы ведомства.
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