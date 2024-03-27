Телепремьера «Черного солнца» с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым состоится 1 апреля

На НТВ 1 апреля в 20.00 состоится премьера остросюжетного детектива Анны Носатовой «Черное солнце» с Юрием Чурсиным, Максимом Стояновым и Петром Кисловым в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.
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