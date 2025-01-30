30 очков и 15 передач Джейлена Брансона помогли «Никс» справиться с «Наггетс»

Разыгрывающий «Нью-Йорка» помог команде одержать домашнюю победу со счетом 122:112. На его счету 30 очков, 15 передач, 4 подбора и 2 перехвата при 10 точных из 16 бросков с игры, 3 из 6 из-за дуги и 7 из 7 со штрафной линии.
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