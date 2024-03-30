Ученый рассказал об опасности смартфона для мозга

Смартфон стал для современного человека своего рода «внешней памятью». Это в интервью радио Sputnik констатировал доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова, психофизиолог Александр Каплан.
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