В Старом Крыму приближается открытие нового ДК. Дом культуры возводят на месте аварийного здания, сгоревшего зимой 2018 года.
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