В Судебно-экспертном центре СК России прошло совещание по вопросам производства судебных экономических экспертиз

В ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» состоялось оперативное совещание, посвященное вопросам производства судебных экономических экспертиз в 2026 году, подведению итогов за семь месяцев текущего года и определению стратегических задач на ближайшую перспективу.