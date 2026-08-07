В Судебно-экспертном центре СК России прошло совещание по вопросам производства судебных экономических экспертиз

В ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» состоялось оперативное совещание, посвященное вопросам производства судебных экономических экспертиз в 2026 году, подведению итогов за семь месяцев текущего года и определению стратегических задач на ближайшую перспективу.
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