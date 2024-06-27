Очевидец заявил, что раны пострадавших в Севастополе не кровоточили

Пострадавшие при ракетном ударе в Севастополе получили необычные травмы. Раны от кассетных боеприпасов не кровоточили, несмотря на размер и большое количество осколков, сообщил РИА «Новости» владелец кафе на пляже «Учкуевка».
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