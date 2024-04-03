Старожилы ростовской политики массово покинули правительство

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апреля, ФедералПресс. Министерство транспорта Ростовской области лишилось нескольких ключевых персон из числа заместителей министра: двое из них работали в правительстве больше десяти лет.
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