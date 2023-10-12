Боец Ян назвал интересным предстоящий поединок Махачева и Волкановски на UFC 294

Российский боец, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян заявил, что не может оценивать, какой противник лучше для чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева на турнире промоушена под номером 294 - бразилец Чарльз Оливейра или австралиец Алекс Волкановски.
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