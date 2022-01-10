Вниманию граждан, обращающихся за пособием на ребенка

В соответствии с изменениями, внесенными в действующее законодательство, лицам, имеющим детей, включая одиноких матерей, лиц, имеющих ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, либо когда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, взыскание алиментов невозможно, при условии, что среднедушевой доход семьи таких лиц не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в Республике Крым, назначается и выплачивается пособие.