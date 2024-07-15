НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Владимирские новости

1 подписчик

В Ковровском районе запечатлели птенцов ушастой совы

В Ковровском районе запечатлели птенцов ушастой совы

Во Владимирской области запечатлели птенцов ушастой совы в природе. Ранее «Владимирский новости» сообщали о том, что во Владимирской области наблюдаются случаи кормления краснокнижной птицы, которая гнездится на различных болотах и заболоченных лугах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх