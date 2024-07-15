В Ковровском районе запечатлели птенцов ушастой совы

Во Владимирской области запечатлели птенцов ушастой совы в природе. Ранее «Владимирский новости» сообщали о том, что во Владимирской области наблюдаются случаи кормления краснокнижной птицы, которая гнездится на различных болотах и заболоченных лугах.
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