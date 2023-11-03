Оздоровительный лагерь ´Страна здоровья´.

01.11.2023 воспитанники оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей ´Страна здоровья´ усвоили киноурок ´Грамотные пешеходы´ к Всемирному Дню памяти жертв ДТП и закрепили навык переходить безопасно дорогу, когда следовали в УК ´Дворец искусств г.