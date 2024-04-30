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На выставку трофеев на Поклонной горе привезли американскую бронемашину

На выставку трофеев на Поклонной горе привезли американскую бронемашину

Она была взята ВС РФ на авдеевском направлении. На выставку трофейного вооружения, которая откроется 1 мая на Поклонной горе в Москве, доставили бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88А1 производства США.

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