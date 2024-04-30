На выставку трофеев на Поклонной горе привезли американскую бронемашину

Она была взята ВС РФ на авдеевском направлении. На выставку трофейного вооружения, которая откроется 1 мая на Поклонной горе в Москве, доставили бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88А1 производства США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии