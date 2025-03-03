Всем брянским гостиницам приказали стать «звездными» до 1 сентября

Организации сначала проведут самостоятельную оценку, а потом проверкой займутся специалисты.Все гостиницы Брянской области должны до 1 сентября пройти самостоятельную классификацию с помощью сервиса, созданного Росаккредитацией.
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