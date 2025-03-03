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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Всем брянским гостиницам приказали стать «звездными» до 1 сентября

Всем брянским гостиницам приказали стать «звездными» до 1 сентября

Организации сначала проведут самостоятельную оценку, а потом проверкой займутся специалисты.Все гостиницы Брянской области должны до 1 сентября пройти самостоятельную классификацию с помощью сервиса, созданного Росаккредитацией.

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