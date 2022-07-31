Названо точное время максимального дождевого удара во Владивостоке 1.08

Сегодня, 1 августа, погода во Владивостоке оставляет желать лучшего — с ночи идет ливень. Синоптики метеорологического портала Gismeteo назвали точное время максимального дождевого удара в столице ДФО, который может усугубить ситуацию на дорогах.
Сегодня, 1 августа, погода во Владивостоке оставляет желать лучшего — с ночи идет ливень. Синоптики метеорологического портала Gismeteo назвали точное время максимального дождевого удара в столице ДФО, который может усугубить ситуацию на дорогах.
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