И снова в путь! От здания Новоаннинского ДОСААФ велосипедисты направились на улицу Мира, где расположен Центр защиты населения.
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И снова в путь! От здания Новоаннинского ДОСААФ велосипедисты направились на улицу Мира, где расположен Центр защиты населения.