В Татарстане началось выдвижение кандидатов в Общественную палату

Началось выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты Татарстана. Процедуру запустили после досрочного прекращения полномочий одного из членов палаты, сообщили в ее совете.
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