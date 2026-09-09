"Красный фак"

Санкт-Петербург часто называют «культурной столицей России»Ага, культурная., как то очень давно в "Доме книги и кофе" был вечер поэзии.
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