В Подольске завершили строительство детского сада на 240 мест

В микрорайоне Климовск Подольска заканчивают строительство детского сада на 240 мест. Рабочие проводят пусконаладку инженерных систем и оборудования, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
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