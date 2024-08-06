В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту отравления жителей села Эрпели водопроводной водой

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту отравления жителей села Эрпели Буйнакского района. В конце июля - начале августа в больницы Буйнакска были госпитализированы 18 человек, в том числе 14 детей, у которых проявились симптомы острой кишечной инфекции.
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