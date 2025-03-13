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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гауфф о цели возглавить рейтинг: «Если в этом году выиграю «Шлем», но не стану первой ракеткой мира, я буду довольна»

Гауфф о цели возглавить рейтинг: «Если в этом году выиграю «Шлем», но не стану первой ракеткой мира, я буду довольна»

«Если честно, для меня это никогда ничего не значило. Мне кажется, это обсуждают в интернете, а для меня это ничего не значит.

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