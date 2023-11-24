Кому проиндексируют пенсии с 1 января 2024 года

Индексация с 1 января 2024 года ожидает граждан, получающих пенсии по старости, по потере кормильца, а так же тех, кто имеет группу инвалидности и пенсионеров МО, которые получают вторую пенсию по гражданской профессии от Соцфонда.
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