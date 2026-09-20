Модель без текста вместо LLM: создатель ChatGPT выпустил «модель для быстрых решений»

Jev от стартапа TypeSafe AI не генерирует ответы, а выдаёт заранее заданные вероятностные решения Диогу Алмейда, бывший исследователь OpenAI, участвовавший в создании ChatGPT и разработке RLHF (обучения с подкреплением на основе обратной связи от людей), считает, что большие языковые модели слишком сильно оптимизированы под человеческий язык.
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