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Закон и Порядок

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"Я не вечный, как и все вы": Лукашенко призвал белорусов привыкать к "другому президенту"

"Я не вечный, как и все вы": Лукашенко призвал белорусов привыкать к "другому президенту"

Фото: Kremlin Pool/Globallookpress Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусам следует привыкать к "другому президенту".

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