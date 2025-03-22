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Уиткофф назвал «сложным делом» условия России для прекращения огня на Украине

Уиткофф назвал «сложным делом» условия России для прекращения огня на Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф назвал «сложным делом» условия, которые требуются России для окончательного прекращения огня в конфликте на Украине.

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