Более 3 миллионов рублей лишился житель Ковернино в надежде заработать на бирже

В Ковернино жертвой мошенников стал 24-летний молодой человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, он нашёл в интернете информацию о возможности заработка на фондовой бирже и позвонил по номеру в объявлении.
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