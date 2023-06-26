Спички - не игрушка

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Первый признак начала поворота

Первый признак начала поворота

КВАДРАТУРА  КРУГА Одним из признаков того, что запад пошел на попятную и решил отказаться от идеи подчинить (сломать) Россию, будет снятие с котлового довольствия находящейся за рубежом «демократической оппозиции» и «открытой России».

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