Посланник Трампа Стив Уиткофф выразил надежду на “реальный прогресс” в вопросе прекращения огня в Черном море на переговорах в понедельник в Эр-Рияде.
На Западе пожаловались: Москва не верит в скорый прогресс на переговорах
Комментарии
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Юрий Золотарев
Ах, тысссмотри! Запад "жа-алуется"! Запад "оби-иделся"! ССУКИ!!! На СЕБЯ обижайтесь, на свою привычку любые свои обещания пускать под откос!
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15 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Там не Зеленский правит, а бандеровцы! А бандеровцы любого "замочат", кто против них пойдет и Зеленский прекрасно об этом осведомлен. Даже при всем желании, наскоком проблему с бандеровцами не решить. Если мы сможем привлечь на свою сторону амеров, в борьбе против бандеровцев, то вопрос будет решен однозначно. А так, в одиночку, нам еще долго придеться чистить эту конюшню. При этом ведь бриты всегда будут поддерживать бандеровцев, это их клиентелла. Так было и после окончания ВОВ и до 1952 года.
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15 час.
Балу -
А с хера ли Россия должна верить тому, кто постоянно её обманывает?... Будет очень жаль, если Россия опять поведётся на сладкие речи запада и ничего существенного для себя не добьется...
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10 час.
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