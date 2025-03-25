ЛК

Любовь Кузьмина

Там не Зеленский правит, а бандеровцы! А бандеровцы любого "замочат", кто против них пойдет и Зеленский прекрасно об этом осведомлен. Даже при всем желании, наскоком проблему с бандеровцами не решить. Если мы сможем привлечь на свою сторону амеров, в борьбе против бандеровцев, то вопрос будет решен однозначно. А так, в одиночку, нам еще долго придеться чистить эту конюшню. При этом ведь бриты всегда будут поддерживать бандеровцев, это их клиентелла. Так было и после окончания ВОВ и до 1952 года.