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"Я хотела развалить экономику России". Гениальный план пани Людмилы

"Я хотела развалить экономику России". Гениальный план пани Людмилы

Сегодняшнее утро принесло, пожалуй, самую смешную историю за последнее время. Речь идет о пани Людмиле – смелой женщине-домохозяйке, которая волею судеб оказалась в России.

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