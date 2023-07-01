"Я хотела развалить экономику России". Гениальный план пани Людмилы

Сегодняшнее утро принесло, пожалуй, самую смешную историю за последнее время. Речь идет о пани Людмиле – смелой женщине-домохозяйке, которая волею судеб оказалась в России.
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