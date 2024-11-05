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Запрещенные символы женской анатомии на фресках Микеланджело

Запрещенные символы женской анатомии на фресках Микеланджело

Росписи Сикстинской капеллы. Группа исследователей из Бразилии пришла к выводу, что великий художник эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти на фресках Сикстинской капеллы зашифровал скрытые символы женской анатомии.

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