Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Илона Корстин о составе Суперкубка: «Возможно пригласить многие иностранные клубы, в том числе китайские. Посмотрим, что получится через год»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о формате и потенциальных участниках Суперкубка, а также назвала фаворитов нынешнего розыгрыша.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх