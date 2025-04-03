БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Дело Чубайса живёт. Кто и как его продолжает

Дело Чубайса живёт. Кто и как его продолжает

Откуда у народа такие деньги? Санкции, нефтяное эмбарго, перекрытие газовых кранов, блокировка наших резервов, снова нарастающая утечка капиталов в офшоры, тонущие танкеры, расходы на СВО – что только не опустошает российскую казну.

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