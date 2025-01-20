В Березовом пассажиры не захотели платить таксисту и обстреляли его машину

Это произошло 18 января. Сегодня в МВД сообщили подробности инцидента. Оказалось, что 32-летний водитель такси взял заказ из микрорайона Березовый в Маркова — компания из трех нетрезвых мужчин отправляла своего друга домой на такси.
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