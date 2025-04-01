Новая Final Fantasy IX, Нил Дракманн о финале TLOU Part 1, перевыпуск The Sinking City…

Square Enix готовится отмечать 25 лет с момента релиза Final Fantasy IX, Нил Дракманн высказал своё мнение о решении Джоэла в финале первой The Last of Us, в Digital Foundry разобрали ПК-версию Assassin’s Creed Shadows, Capcom поделилась продажами Monster Hunter Wilds, Frogwares трудится над The Sinking City Remastered.
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