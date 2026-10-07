Австриец рассказал, что его удивило в России

Австрийский блогер Пауль Питтманн рассказал о необычных для него привычках россиян, которые сильно отличаются от того, к чему он привык у себя на родине.
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