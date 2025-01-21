14 мастеров, которые своими руками делают такие крутые вещи, что так и хочется закричать: «Хочу»

Когда за дело берется искренне увлеченный человек, в ход идет все: золотые руки, упорство, усидчивость, различные материалы, долгие часы, недели, а порой даже месяцы работы.
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