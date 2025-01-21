Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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  • Vasiliy Belokurov
    Видел вариант, когда к шпильке приторочивали шуруповерт, тогда вообще автоматическая подача получалась............. н...Зачем тратить ден...
  • Walery
    Столько инструмента (сварка, болгарка и пр.) и уйма времени нужны... проще в магазин проехать эти ваши 40 км.Зачем тратить ден...
  • Н З
    Да это не дача, слесарный цех. Метчик нашелся в бане тоже случайно 10 мм. Мужчины выше по тексту это уже обсудили…Зачем тратить ден...

14 мастеров, которые своими руками делают такие крутые вещи, что так и хочется закричать: «Хочу»

14 мастеров, которые своими руками делают такие крутые вещи, что так и хочется закричать: «Хочу»

Когда за дело берется искренне увлеченный человек, в ход идет все: золотые руки, упорство, усидчивость, различные материалы, долгие часы, недели, а порой даже месяцы работы.

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