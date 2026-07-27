"Мы готовы снимать здесь". Как в Сростках подвели итоги Шукшинского кинофестиваля

Лучшим документальным фильмом стала картина "Обещаю вернуться живым", а главный приз "короткого метра" получила работа "Привет, это я" Шукшинские дни на Алтае — 2026 / Фото: Ольга Кисель, "Атмосфера" XXVIII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль завершился 25 июля в Сростках — в день рождения Василия Шукшина.
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