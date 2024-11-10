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Алиев заявил о близости Баку и Еревана к согласованию мирного договора

Алиев заявил о близости Баку и Еревана к согласованию мирного договора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил о том, что Армения и Азербайджан практически достигли окончательных договоренностей в вопросе мира и продолжат переговоры после того, как закончится климатическая конференция ООН СОР29 в Баку.

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