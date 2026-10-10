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ТАСС: Украина будет выплачивать долги перед МВФ и Всемирному банку до 2061 года

ТАСС: Украина будет выплачивать долги перед МВФ и Всемирному банку до 2061 года

График погашения задолженности Украины перед международными финансовыми организациями, прежде всего МВФ и Всемирным банком, предусматривает выплаты в долларах до 2057 года, а в евро — до 2061-го.

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